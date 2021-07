Juventus, torna di moda un vecchio pallino: “Scambio con Ronaldo”

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, ci sarebbero stati dei contatti tra la Juventus ed Icardi.

Dopo la conclusione dell’Europeo e della Copa America, l’attenzione dei media e dei tifosi si è di nuovo focalizzata sui vari club che in questi giorni si stanno radunando per iniziare la nuova stagione. Tutte le società, sia straniere che italiane, stanno affrontando problemi economici dovuti alla Pandemia.

Questi problemi economici si stanno riflettendo anche sul calciomercato che stenta a decollare. Il monopolio, fino adesso, del mercato l’ha avuto sicuramente il PSG che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel gente come Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma. Dopo tutti questi nuovi acquisti, Icardi potrebbe lasciare la squadra francese.

Solo uno scambio con Ronaldo potrebbe permettere l’arrivo di Icardi alla Juventus

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Icardi starebbe monitorando eventuali nuove squadre dove trasferirsi. Il giocatore gradirebbe un suo ritorno in Serie A e su di lui ci sarebbe da registrare l’interesse sia della Roma che della Juventus. L’argentino avrebbe una preferenza per la squadra bianconera, con cui già in passato ci sono state delle trattative. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione

Un eventuale arrivo di Icardi in maglia bianconera sarebbe correlato ad una vendita importante di un attaccante, ma Dybala e Ronaldo dovrebbero rimanere nella Juventus. Solo un eventuale scambio con Ronaldo, e con la conseguente cessione di Mbappé, potrebbe sbloccare la trattativa tra Icardi, che percepisce 9 milioni di euro a stagione, e la società piemontese.