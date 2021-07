La chiacchierata tra Allegri e Dybala sblocca il futuro dell’argentino

Come riportato da Gazzetta.it, Allegri avrebbe elogiato Dybala per il suo atteggiamento in questi primi giorni di ritiro.

In questi giorni la nuova Juventus di Allegri, avara di molti nazionali, si è ritrovata alla Continassa per iniziare a prepare al meglio la nuova stagione. La squadra bianconera vuole tornare ai suoi livelli che l’hanno sempre contraddistinta, ovvero tornare a vincere trofei importanti.

Allegri, sin dal primo allenamento, ha voluto ribadire alcuni dei suoi mantra: “Voglio vedere tre cose: entusiasmo, voglia di lavorare, e giocare a calcio”. Tra i giocatori presenti sin dal primo giorno c’è Paulo Dybala. Il contratto dell’argentino scadrà tra un anno e durante questi primi allenamenti c’è stato un episodio che potrebbe sbloccare la trattativa sul prolungamento contrattuale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rapporti distesi tra la Juventus e Paulo Dybala

Secondo quanto raccolto da ‘Gazzetta.it’, Dybala avrebbe avuto una lunga conversazione con Allegri. L’allenatore toscano si sarebbe complimentato con il giocatore per il lavoro svolto in questi primi giorni di ritiro e per il suo stato di forma. L’attaccante avrebbe ricevuto i complimenti anche dallo staff tecnico juventino.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus deve dire addio a tre big per il sogno del mercato

Dybala ha iniziato il nuovo anno con un atteggiamento propositivo, evidenziando i rapporti distesi che intercorrono tra le parti . Il giocatore bianconero vuole rifarsi dopo che la stagione passata non ha potuto giocare con continuità a causa di diversi infortuni e di alcune scelte tecniche da parte di Andrea Pirlo.