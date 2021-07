Il nuovo messaggio per Federico Chiesa arriva da Roma

A Roma spunta un murales che celebra il trionfo dell’Italia a Euro 2020: c’è Chiesa inginocchiato sopra una cartina dell’Europa

A meno di una settimana dalla storica vittoria a Wembley, tra i vicoli di Trastevere a Roma è spuntato un murales che celebra il trionfo della Nazionale rappresentando uno degli Azzurri più apprezzati durante Euro 2020.

Si tratta di Federico Chiesa, raffigurato dall’artista Harry Greb inginocchiato sopra una cartina dell’Europa con la maglia azzurra addosso, la coppa Henri Delaunay in una mano e il tricolore nell’altra, con al centro la scritta “Football is our game”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Maglia Bianconera (@la_maglia_bianconera)

Italia campione, a Trastevere spunta il murales dedicato a Chiesa

Chiesa è stato indubbiamente una delle armi in più del ct Roberto Mancini durante l’Europeo: partito come alternativa a Berardi, si è poi caricato sulle spalle la Nazionale a partire dal match contro l’Austria, sbloccato proprio da una sua rete.

Con le sue sgroppate e i suoi cambi di passo, il figlio d’arte è stato una spina nel fianco costante per tutte le difese avversarie.

LEGGI ANCHE>>> “Odio Mancini”: la rivelazione sulla vittoria dell’Italia all’Europeo

Tanto che ormai anche il valore di mercato dell’esterno è cresciuto a dismisura, con club come Chelsea e Bayern Monaco pronti a fare follie pur di assicurarsi il suo cartellino.

Ma, nonostante le avances, la Juve sembra intenzionata a rifiutare tutte le offerte, con Massimiliano Allegri pronto a far diventare Chiesa uno dei punti cardine della squadra bianconera.