Napoli, è Osimhen show alla ‘prima’ di Spalletti: goleada all’Anaunia

Il Napoli è protagonista di una goleada nella prima amichevole stagionale contro i dilettanti dell’Anaunia, è Victor Osimhen il protagonista

Inizia con una goleada l’avventura sulla panchina del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri mostrano di avere una buona condizione nonostante i pochi giorni di ritiro e sembrano dare già buone indicazioni al tecnico toscano. Alla fine finisce con il risultato di 12 a 0 per la squadra partenopea.

Il primo gol della stagione 2021/2022 è di Elijf Elmas, ma, manco a dirlo, è Victor Osimhen il grande protagonista di giornata: un poker in 45 minuti, tante buone indicazioni e voglia di fare per il nigeriano che sembra pronto per quella che potrebbe essere la stagione della sua consacrazione in Serie A.

Napoli, goleada alla Bassa Anaunia e tante indicazioni

Nel primo tempo azzurro è stato protagonista anche Stanislav Lobotka, giocatore quasi mai utilizzato durante l’era Gattuso e che sta dando le prime buone indicazioni in questi giorni di ritiro con Spalletti. Nella ripresa Spalletti ha effettuato diversi cambi ed altri azzurri sono andati a segno.

Nonostante sia dato ad un passo dal Parma buon ingresso in campo per Gennaro Tutino, a segno nella ripresa. Ottimo debutto per gli azzurri che affronteranno un test più impegnativo il prossimo 31 Luglio dove affronteranno i campioni di Germania del Bayern Monaco.