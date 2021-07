Juve, colpo alla Kulusevski: incontro segreto per il gioiello degli Europei

Come riportato da Rai Sport, la Juventus avrebbe puntato Damsgaard della Sampdoria per rinforzare il proprio centrocampo.

Se il mercato dei calciatori stenta a decollare, quello degli allenatori è stato roboante. Solo Atalanta e Milan, tra le migliori squadre italiane, non hanno cambiato guida tecnica. Anche sulla panchina della Juventus c’è stato l’avvicendamentro tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri.

Allegri sa benissimo che bisogna rinforzare il centrocampo per far competere di nuovo la Juventus per la vittoria sia dello Scudetto che della Champions. La mediana bianconera nella gestione Pirlo non ha mai convinto del tutto. L’obiettivo numero uno è Manuel Locatelli, ma il Sassuolo, almeno per adesso, non si smuove dalla richiesta di 40 milioni di euro. Ci sarebbe un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo juventino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Incontro tra la Juventus e Mikkel Damsgaard della Sampdoria

Secondo quanto raccolto dai ‘Rai Sport’, la Juventus avrebbe puntato il giocatore della Sampdoria Mikkel Damsgaard. Ci sarebbe stato anche un incontro tra il giocatore e i dirigenti juventini. La valutazione del valore del cartellino del danese da parte della Sampdoria oscilla tra i 30 e i 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, lo scambio stellare che lascia Allegri dispiaciuto

Prezzo lievitato dopo il gran Europeo disputato da Damsgaard con la sua Danimarca. Il giocatore della Sampdoria, sostituto di Eriksen nella nazionale danese, ha segnato ben due gol durante la competizione terminata con la vittoria finale dell’Italia guidata da Roberto Mancini. La Juventus vuole ripetere lo stesso colpo che ha fatto l’anno scorso quando prese Kulusevski dal Parma.