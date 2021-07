Milan, Tonali: “Il vero Sandro lo vedrete quest’anno”

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, si racconta in una lunga intervista e parla degli obiettivi della squadra per la prossima stagione.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha voluto parlare della sua esperienza al Milan e della sua volontà di restare nel club. Subito rassicura e assicura: “Il vero Tonali lo vedrete quest’anno”.

Deciso e determinato a far vedere davvero quanto vale e a riprendersi il suo posto tra i rossoneri e in azzurro. Ha realizzato il suo grande sogno, ovvero quello di giocare nella squadra che tifava da quando era piccolo e ora vuole onorare la maglia.

Gli obiettivi di Tonali per campionato e Champions League.

Tonali dichiara di essere cresciuto molto in quest’ultimo anno e ciò sicuramente lo aiuterà molto anche in campo. La scorsa stagione non ha dimostrato al massimo le sue capacità ma, per quest’anno che verrà, sarà tutto totalmente diverso: “Non ci sono punti d’arrivo, si cresce sempre. La voglia di restare al Milan veniva prima di tutto, anche prima dei soldi. C’erano altri club con ingaggi più alti ma io sono felice qui”.

Stefano Pioli per lui è come un padre, giocare con Zlatan Ibrahimovic è un grande stimolo, Simon Kjær è come un secondo allenatore in campo. Parole d’oro spese per tutti dimostrano la felicità del classe 2000 di restare nella sua squadra del cuore. Per gli obiettivi della prossima stagione afferma: “In Champions vogliamo fare strada il più possibile, lotteremo per lo scudetto. Aspetto da due anni San Siro pieno, è il massimo, sarà emozionante e spero possa succedere presto. Voglio giocare il mondiale: lavorerò duro”.