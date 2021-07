Mourinho, mossa a sorpresa: pronto il grande sgarbo all’Inter

Nandez, la trattative tra Inter e Cagliari va a rilento e la Roma prova a intromettersi, su precisa indicazione di Mourinho

Nahitan Nandez sembrerebbe essere il candidato numero uno a raccogliere l’eredità di Hakimi all’Inter, dopo la cessione dell’esterno marocchino al PSG.

Tuttavia, nonostante gli ottimi rapporti intercorrenti tra i nerazzurri e il Cagliari, l’intesa tra le due società appare ancora piuttosto lontana.

La Roma cerca di beffare l’Inter per Nandez, con Mourinho in prima fila

Come spiega ‘Sky Sport’, i rossoblù avrebbero aperto al prestito dell’uruguaiano, ma non alle condizioni piuttosto soft proposte dall’Inter, con cui intanto proseguono i discorsi paralleli per i trasferimenti in Sardegna di Dalbert e Nainggolan.

Intanto però, come riferiscono fonti uruguaiane, la Roma del grande ex José Mourinho starebbe provando a intromettersi nella trattativa.

Lo Special One si sarebbe esposto in prima persona per Nandez, giocatore apprezzatissimo per la sua grinta e la sua estrema duttilità tattica.

Anche se il calciatore sembrerebbe preferire i campioni d’Italia, non è escluso che la personalità di Mou possa, alla fine, capovolgere la situazione.