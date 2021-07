Pazzesco Psg: i francesi vogliono un altro pezzo da novanta della Serie A

Il Psg non si ferma: dopo la serie di incredibili acquisti i francesi sono in contatto per un altro colpo in difesa

Questa sessione di calciomercato del Psg è a dir poco incredibile e la società francese guidata dallo sceicco Al Khelaifi non sembra essere intenzionata a fermarsi. Dopo aver acquistato rispettivamente Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum potrebbe arrivare presto un altro super colpo di mercato.

Come riportano i colleghi di Foot Mercato la dirigenza francese avrebbe avviato nuovi contatti con l’agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, giocatore con due anni di contratto ed un futuro ancora abbastanza incerto.

Psg, si cerca ancora un difensore: francesi sulle tracce di Koulibaly

Attualmente Koulibaly è in ritiro con il Napoli a Dimaro, ma sia il giocatore che il club sono consapevoli che, in caso di buona offerta, il giocatore può partire. Nelle ultime settimane si è parlato di Manchester United, ma l’offerta di 30 milioni degli inglesi è stata ritenuta bassa.

Dopo Hakimi e Donnarumma il club francese è pronto a presentare una nuova offerta in Serie A ed i contatti continui tra il club e l’agente del giocatore testimoniano quanto i francesi siano davvero interessati al giocatore.