Inter, si pensa ad un azzurrino per rinforzare l’attacco di Inzaghi

Continua la ricerca alla quarta punta in casa Inter e tra i tanti nomi il club nerazzurro valuta l’innesto del giovane azzurro Scamacca

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in ritiro da diversi giorni ma allo stesso tempo la dirigenza nerazzurra vuole accontentare le richieste del neo tecnico. Non solo uscite quindi per una squadra che ‘ha perso’ con la cessione di Hakimi e che va potenziata in vista della Champions League.

I ruoli ‘scoperti’ in casa del club campione d’Italia sono quello dell’esterno destro appunto e della quarta punta. Negli ultimi due anni sia Sebastiano Esposito che Andrea Pinamonti hanno faticato molto in questo ruolo ad essere protagonisti.

Inter, vari nomi nel mirino per il ruolo di quarta punta

Balde Keita, Raspadori e Felipe Caicedo. Negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati al ruolo di quarta punta, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport in pole ci sarebbe Gianluca Scamacca.

La trattativa per Scamacca non è semplice e l’Inter cerca soluzioni low cost, quindi il giovane bomber potrebbe arrivare solo in prestito ‘secco’ oppure in prestito con diritto di riscatto.