L’attaccante di Serie A che fa ‘litigare’ Inter e Napoli

Inter e Napoli potrebbero intervenire nel reparto offensivo e puntano lo stesso attaccante di Serie A: ma prima servono le cessioni

La sfida è lanciata, perché se c’è un’occasione è logico che più squadre provino a sfruttarla. Lo stanno facendo Inter e Napoli, entrambe potenzialmente interessate ad un attaccante che milita in Serie A. I nerazzurri perché hanno bisogno di un vice Lukaku, gli azzurri perché non c’è la certezza della permanenza di Petagna. Se l’ex Spal dovesse andare via, ecco che Spalletti potrebbe chiedere un’altra punta. E il nome è quello di Felipe Caicedo. Il 32enne ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma potrebbe non vestire di biancoceleste nella stagione che sta per iniziare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter e Napoli su Caicedo, la Lazio valuta l’addio

Con il passaggio al 4-3-3, infatti, la Lazio non ha più bisogno di tre punte centrali. Al fianco di Immobile, quindi, resterà soltanto uno tra Caicedo e Muriqi. Dipenderà dalle offerte che arriveranno a Lotito e Tare, anche se l’ecuadoregno è quello che ha più corteggiatori.

LEGGI ANCHE >>> Inter, arriva la notizia che stravolge i programmi di Inzaghi

Tra questi ci sono appunto, come riporta ‘TuttoSport’, anche Inter e Napoli che potrebbero dar vita ad un duello per l’attaccante. Una sfida che partirà soltanto se e quando arriveranno le cessioni. Marotta deve far fronte alla presenze di diversi esuberi da piazzare per ridurre il monte ingaggi, Giuntoli si farà avanti solo se Petagna decidesse di andare via. Per l’ex Atalanta c’è anche l’Inter in un intreccio che potrebbe accontentare tutti.