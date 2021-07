L’unico nome che può far felice Ronaldo e portare un bomber alla Juventus

La Juve è a caccia di un grande attaccante ed il brasiliano Gabriel Jesus ha scavalcato tutti. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo

La Juventus vede il futuro del suo più grande campione, il talento portoghese Cristiano Ronaldo, ancora in bilico. Il cinque volte Pallone d’Oro ha parlato di una decisione da prendere sui social e tanti hanno accostato il suo messaggio al futuro del giocatore in bianconero. In attesa di capire il suo futuro la Juve guarda oltre e punta le alternative.

A causa del suo ‘pesantissimo’ ingaggio, Cristiano Ronaldo, all’età di 36 anni fatica a trovare nuovi acquirenti. Il passaggio di Kylian Mbappe in questa sessione di calciomercato potrebbe cambiare tutto con Al Khelaifi, in quel caso costretto a tornare sul mercato per acquistare un’altra stella da affiancare a Neymar. La Juventus guarda al brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus.

Juve, senza Ronaldo si punta ad un nuovo bomber

Il futuro bomber della Juve è di conseguenza legato al futuro del campione portoghese che, in caso di mancate reali offerte, potrebbe alla fine decidere di restare a Torino. Max Allegri intanto studia le alternative ed a Torino non chiudono alla partenza.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it Gabriel Jesus avrebbe scalato le gerarchie bianconere superando anche l’altro obiettivo della Juve Mauro Icardi. Il suo possibile arrivo è ad ogni modo legato al futuro di Cristiano Ronaldo.