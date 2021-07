Chiellinigkeit, perché in Germania hanno coniato una parola per Chiellini

In Germania coniata una parola dedicata a Giorgio Chiellini: cosa significa Chiellinigkeit e perché i tedeschi sono pazzi di lui

E’ il capitano dell’Italia campione d’Europa, ma è anche – almeno finora – un calciatore disoccupato. Eppure Giorgio Chiellini vive il suo momento di gloria: le prestazioni ad Euro 2020 lo hanno riportato sulle prime pagine dei giornali, non soltanto quelli italiani. Difesa insuperabile quella con Bonucci e Donnarumma, ma anche serenità e sorrisi durante i momenti più concitati del torneo continentale. Il suo buffetto a Jordi Alba è diventato virale, almeno questo l’abbraccio poco affettuoso a Saka che voleva involarsi verso la porta di Donnarumma.

Non si passa, Giorgio Chiellini non ha pensato alle buone maniere e ha stoppato con le brutte le velleità del giovane avversario. Anche per questo in Germania si sono innamorati di lui, del suo modo di fare, del suo essere calmo e deciso allo stesso tempo. Così, hanno coniato una parola dedicata proprio al difensore della Juventus: Chiellinigkeit.

Chiellini idolo in Germania: nasce la parola Chiellinigkeit

Un termine utilizzato proprio per indicare la capacità di Chiellini di mantenere serenità e calma nonostante i momenti di grande tensione. Così, ad accompagnare questo termine i tedeschi hanno usato le immagini del difensore azzurro che ride e scherza in campo.

Il quotidiano ‘Zeit’ racconta che considerano Chiellini “non solo un difensore, ma anche uno stile di vita”. Quello che in Germania da oggi verrà indicato con il termine Chiellinigkeit