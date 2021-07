Il Real Madrid cerca di rivalutare l’acquisto flop: allora niente Inter, ma un inatteso derby tutto italiano ancora da definire

Lo scorso anno è stato a lungo accostato al Milan. Quest’estate, con i rossoneri che con Giroud hanno chiuso il capitolo attaccanti, è stato proposto all’Inter. Ma Milano non sembra esserci nel futuro prossimo di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid: dopo il flop con i blancos e il mancato rilancio con l’Eintracht Francoforte, il 24enne può davvero approdare in Serie A ma in una squadra a sorpresa.

E’ quello che scrive la ‘Gazzetta dello Sport’ che parla di un derby tutto italiano per il calciatore. Sono Genoa e Sampdoria che sognano il grande colpo per il loro mercato, ovviamente in prestito. Una soluzione per la quale spinge lo stesso Real Madrid. Gli spagnoli, infatti, sarebbero contrari ad un trasferimento in una big per Jovic. Il motivo è da ricercare nella necessità di rilanciare il calciatore e quindi di vederlo in campo il maggior numero di volte possibile.

Inter, niente Jovic: è derby Genoa-Sampdoria con la benedizione del Real

Quello che non accadrebbe in una grande, all’Inter per esempio, dove inevitabilmente Jovic è destinato a fare panchina. Ed allora l’obiettivo rilancio diventerebbe più complicato. Così da Madrid sarebbero pronti anche a farsi carico di parte dell’ingaggio del giocatore.

Una possibilità che ovviamente rende possibile l’affare alle due genovesi che altrimenti non potrebbero ambire all’attaccante serbo. Preziosi e Ferrero sognano il grande colpo e mettono Jovic nel mirino. Il Real è pronto al sì ed anche il calciatore ha scelto come destinazione preferita l’Italia: basterà per far andare a buon fine l’operazione?