Juve, è l’estate dei ritorni: accordo sulla formula per il pupillo

Juve, accordo per il ritorno di Pjanic dal Barça: prestito annuale con opzione per la seconda stagione. Prima, però, deve partire Ramsey

La calma spesso predicata da Massimiliano Allegri sembrerebbe portare i suoi frutti in sede di calciomercato. Miralem Pjanic, infatti, sarebbe davvero vicino alla Juventus, stando a quanto riferito da ‘Sport’.

Come spiega la testata spagnola, si sarebbe anche trovata la formula giusta per il ritorno del bosniaco a Torino dopo un anno piuttosto deludente a Barcellona, dove è finito fuori dalle rotazioni di Ronald Koeman.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Pjanic, trovata la formula per il ritorno alla Juve: prima, però, deve uscire Ramsey

Pjanic si trasferirebbe alla Juventus in prestito annuale con opzione per una seconda stagione. Questa soluzione, tra l’altro, permetterebbe al Barça di risparmiare massa salariale utile per consentire il tanto atteso rinnovo di Leo Messi.

L’entourage del centrocampista avrebbe sondato anche le opzioni Inter e Roma, ma il giocatore sarebbe stato piuttosto chiaro nel suo volere solo i bianconeri.

LEGGI ANCHE>>> Juve, sgarbo ‘ufficiale’ al Milan: confermati i contatti col calciatore

Per il definitivo via libera all’operazione mancherebbe però ancora un tassello: la cessione di Ramsey. A questo proposito, la Juve starebbe portando avanti colloqui piuttosto fitti con due club inglesi: il Wolverhampton e il Tottenham di Fabio Paratici.

Il fantasista gallese avrebbe già dato l’ok al suo trasferimento in Premier League, per cui la triangolazione che coinvolge anche Pjanic potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.