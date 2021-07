Il bomber che Mourinho aspettava è finalmente arrivato

La Roma avrebbe trovato l’accordo con il Genoa per Eldor Shomurodov: operazione da 20 milioni di euro per il nuovo attaccante di Mourinho.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tramite Gianluca di Marzio, la Roma e il Genoa avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento di Shomurodov. Tutto fatto quindi per l’attaccante che sarà atteso alla corte di José Mourinho nel corso della giornata di lunedì. Si attenderebbero solamente la firma e le visite per riportare poi l’ufficialità. I due club sono quindi arrivati all’accordo totale, limando anche le questioni relative agli ultimi dettagli.

È fatta per Shomurodov alla Roma: l’attaccante sarà a disposizione di Mourinho.

L’accordo raggiunto prevede, per il trasferimento, un prestito con obbligo di riscatto. L’operazione costa alla Roma 17,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, con un ulteriore 10% su una eventuale e futura rivendita. In questo modo, Shomurodov diventa un nuovo giocatore del club giallorosso.

L’attaccante uzbeko, da sempre grande ammiratore di Mourinho, avrà quindi l’onore di incontrare lo ‘Special One’ e di lavorare con lui e per lui. Per quanto riguarda invece l’altro attaccante che la Roma stava seguendo nelle ultime ore di calciomercato, ovvero Sardar Azmoun, sembrerebbe che sia sempre più vicina la sua firma con il Bayer Leverkusen.