Milan, la dichiarazione che infiamma i tifosi: “Ora deve rinnovare”

Calabria ha parlato degli obiettivi del Milan per la prossima stagione di Serie A e di quelle che sono le colonne portanti della squadra.

Davide Calabria, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato degli obiettivi del Milan per la prossima stagione di Serie A. Reduce dal rinnovo fresco di firma, che gli permetterà di restare tra i rossoneri fino al 2025, ha voluto dire la sua in merito allo scudetto vinto dall’Inter nella scorsa stagione di campionato, mandando anche il suo personale omaggio a Zlatan Ibrahimovic: “Fino a quando lo abbiamo avuto, siamo stati davanti noi. Ibra è un fuoriclasse. Se avesse giocato sempre, avremmo di sicuro conquistato più punti perché per i difensori non è facile affrontarlo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calabria e l’importanza del rinnovo di Franck Kessie.

Mancherebbero gli ultimi dettagli per l’ufficialità del rinnovo di Franck Kessie. Il Milan e il centrocampista dovrebbero solo accordarsi sulla questione bonus. ‘Il Professore’ è fondamentale tanto per i tifosi quanto per il club e Calabria lo sa bene: “Con Franck ho un bellissimo rapporto e mi auguro che trovi un accordo per il prolungamento“.

LEGGI ANCHE >>> Juve, caos Covid-19: l’Under 23 finisce in isolamento

“Eravamo entrambi in scadenza nel 2022 – continua il terzino destro – io ho sistemato tutto in fretta e ora tocca a lui. È fondamentale per la squadra e il Milan è uno dei club più importanti al mondo, mi auguro di averlo ancora come compagno”