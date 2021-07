Milan, il puzzle pronto a comporsi: il colpo da sogno è ad un passo

Oltre all’attaccante il Milan è al lavoro per rinforzare la trequarti e dalla Spagna parlano di una trattativa in chiusura per Isco

Il Milan si è letteralmente scatenato in questa prima fase di calciomercato con una serie di acquisti realizzati in poche settimane. Il club rossonero è ora alla ricerca di un trequartista visto l’addio di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero ai ‘cugini’ dell’Inter e sono tanti i nomi sulla lista di Paolo Maldini.

Il nome ‘più appetito’ ai tifosi rossoneri è la stella del Real Madrid Isco. Il campione iberico non è nei piani della società iberica e secondo quanto riporta TodoFichajes le trattative tra i due club potrebbero presto sbloccarsi.

Milan, manca l’ultimo tassello per il colpo Isco

Isco non è più nei piani del Real, disposto a ‘svendere’ il suo talento per abbassare il proprio monte ingaggi. La valutazione del trequartista è di circa 18 milioni di euro ed in Spagna danno l’affare molto vicino alla chiusura. Se da un lato il Real è pronto alla cessione, il Milan è in attesa e valuta diverse opzioni visto l’oneroso ingaggio del calciatore.

Il quotidiano sottolinea che il Milan non è però l’unica pretendente al giocatore e negli ultimi giorni anche la Juventus avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.