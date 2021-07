La Serie A può accogliere un top player: è svincolato

Jerome Boateng spera di tornare in Serie A, in una squadra però che gli permetta di giocare ancora in Champions League.

Jerome Boateng, difensore centrale rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Bayern Monaco, è ancora alla ricerca di una squadra che possa accoglierlo. Dopo la decisione del club tedesco di fare a meno di lui, Boateng quindi non ha ad oggi nessuna certezza su quello che sarà il suo futuro. Non avrebbe lasciato neppure la Bundesliga, se solo fosse dipeso da lui.

Boateng è alla ricerca di una squadra che lo accolga e spera nella Serie A.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il difensore spera di poter giocare in Italia, in una delle big di Serie A. Il classe 1988 potrebbe infatti essere proposto alla Juventus, al Milan, ma anche alla Lazio e alla Roma con cui sembrerebbero esserci stati già dei contatti.

Arrivare in un top club italiano permetterebbe a Boateng di giocare la Champions League, suo grande desiderio ma anche sua priorità. Sotto il profilo economico, la richiesta per l’ingaggio resta quella di 4 milioni di euro a stagione. Fattore che renderebbe, però, ancora più difficile un suo trasferimento nel Bel Paese.