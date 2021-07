Juventus, il primo colpo di mercato è la riconferma più importante

La Juventus è pronta a riabbracciare Giorgio Chiellini. Il capitano della Nazionale italiana annuncia il ritorno in bianconero.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per regalare ai tifosi ed a Massimiliano Allegri nuovi innesti da inserire in rosa. Prima di operare sul mercato in entrata, però, il club bianconero dovrà sfoltire la rosa, piazzare gli esuberi e risolvere la grana dei contratti in scadenza. Chi in questo momento attende il rinnovo contrattuale con il club bianconero è Giorgio Chiellini, reduce dalla vittoria ad Euro 2020 con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Calciomercato Juventus, Chiellini rinnova

Il capitano dell’Italia e della Juventus Giorgio Chiellini, libero dal contratto col club bianconero, resterà a Torino. Ad annunciarlo è stato proprio lui durante la premiazione dal sindaco di Livorno per la vittoria degli Europei: “Lunedì sarò a Torino per ricominciare. Questo mese è stato davvero sconvolgente, per questo ho bisogno di qualche altro giorni libero. Sul contratto Andrea Agnelli è stato esauriente”.

Poi prosegue: “Non penso che si possa nemmeno sognare di alzare la coppa da capitano della Nazionale italiana. Qui invece siamo andati oltre, in molti si accontentano di giocare a calcio nella propria città. L’appetito vien mangiando, voglio alzare ancora qualche coppa. Indossare una maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più per far bene”.