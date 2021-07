Inter, anche Lautaro può partire: Inzaghi stravede per il sostituto

In casa Inter c’è da risolvere la questione Lautaro Martinez. L’argentino non è incedibile ed il club nerazzurro già valuta il sostituto

Dopo la cessione di Achraf Hakimi al Psg in casa Inter spunta il ‘problema’ Lautaro Martinez. Il centravanti argentino da tempo chiede il rinnovo del contratto, ma al momento non c’è alcun passo in avanti per il rinnovo.

Le parti sembrano ancora distanti ed il futuro del ‘Toro’ a Milano è incerto. Sul giocatore c’è il pressing dell’Arsenal, pronto a prelevare il giovane sudamericano e portarlo in Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, spunta il sostituto di Lautaro Martinez

La cessione di Lautaro non sarebbe un ‘fulmine a ciel sereno’ visto che da tempo l’Inter lavora senza molti risultati al rinnovo del giocatore. Lautaro ha molto mercato e Marotta già ha pronto il piano B in caso di cessione del suo attaccante.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Inzaghi blocca la cessione di un big: via solo in un caso

Come riporta Sky Sport la dirigenza nerazzurra starebbe pensando all’attaccante della Lazio Joaquin Correa. Il giocatore è già stato allenato ovviamente da Inzaghi che gradirebbe il suo arrivo in nerazzurro.