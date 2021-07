Milan, c’è l’apertura del trequartista: “Mi manca solo l’Italia”

Il Milan continua la caccia al trequartista e nelle ultime ore è spuntata la candidatura di James Rodriguez

Il Milan e Paolo Maldini continuano a sondare il mercato a caccia del trequartista. Il club rossonero deve sostituire Hakan Calhanoglu, andato via a parametro zero all’Inter e sta analizzando il mercato per realizzare l’acquisto giusto.

Tanti i nomi sondati dal club rossonero. La dirigenza valuta il sogno Isco e Ziyech oltre al croato Vlasic, ma al club milanese è stato accostato anche il talento colombiano James Rodriguez, ormai in uscita dall’Everton. Quindi le dichiarazioni delle ultime ore del colombiano assumono un significato importante.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, ascolta James Rodriguez: le parole del colombiano

Con l’addio ai Toffees di Carlo Ancelotti anche James Rodriguez non sembra essere più nei piani della società. Attraverso il proprio profilo Twitch l’ormai esperto colombiano ha lasciato un importante apertura. Ecco le sue parole:

LEGGI ANCHE >>> Milan, Bennacer positivo al Covid: il comunicato

“In che campionato vorrei giocare? Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l’Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione”. Poi prosegue: “Non so se succederà in futuro. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra… Mi manca solo l’Italia”.