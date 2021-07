Milan, positivo al Covid Ismael Bennacer: il comunicato

Ismael Bennacer positivo al Covid: contagiato il centrocampista algerino, lontano dalla squadra da sabato scorso

Ismale Bennacer è risultato positivo al coronavirus. Lo ha ufficializzato il Milan con un comunicato in cui si spiega che il centrocampista algerino “non è stato convocato per l’amichevole contro l’OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana”.

La società rossonera ha anche aggiunto di aver informato le autorità sanitarie locali competente e che “il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa”. Inoltre, sempre nel comunicato il Milan precisa che l’ex Empoli: “Non ha avuto contatti con il resto della squadra dall’amichevole di sabato scorso contro il Modena” e che “il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza”.

Milan, Bennacer out: è positivo al Covid

Non una bella notizia per Stefano Pioli che già nello scorso anno ha dovuto rinunciare a lungo a Bennacer per problemi fisici. Ora lo stop per Covid proprio nel bel mezzo della preparazione e quando manca meno di un mese all’inizio del campionato.

Probabile che l’algerino riesca a rimettersi a disposizione per la prima giornata, anche se – ovviamente – la durata della positività avrà un effetto sul suo stato di forma.