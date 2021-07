Real Madrid, altra tegola in vista del Milan: comunicato ufficiale

Brutte notizie in casa Real Madrid. Spunta una tegola pesante in vista della prossima sfida contro il Milan.

Riprendere a giocare durante la Pandemia, fino a qualche mese fa, sembrava davvero impensabile. I club, invece, si sono mossi in maniera considerevole per combattere il Coronavirus e far si che questo non infici in maniera forte sulla prossima stagione. E cosi misure anti-Covid, restrizioni ma soprattutto i vaccini.

E’ la campagna vaccinale che prosegue a gonfie vele, ed anche le istituzioni del calcio italiano stanno valutando concretamente di introdurre l’obbligo per partecipare alle competizioni professionistiche. Una misura che per alcuni rappresenta un passaggio fondamentale, considerando che ancora oggi il contagio prosegue soprattutto tra chi non ha avuto alcuna dose di vaccino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Real Madrid, tegola in vista del Milan: c’è un positivo

E cosi, nonostante il calcio sia ripreso e la prossima stagione si prepara ad essere seguita anche in presenza, con gli impianti che andranno via via riempiendosi, ogni tanto arriva notizia di qualche positivo al Covid anche tra i giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, colpo chiuso e due ‘dispetti’ alla Juventus

E cosi in queste ore c’è stata una notizia che ha messo in apprensione il Real Madrid. Come comunicato dallo stesso club ‘blanco’, infatti, il giocatore Alvaro Odriozola è risultato positivo al Covid-19. Non ci sono specifiche sullo stato di salute del giocatore, con queste che verranno evidentemente rilasciate nelle prossime ore.

Una tegola in casa Real che riguarda anche il Milan. I rossoneri, infatti, affronteranno gli spagnoli in amichevole il prossimo 8 agosto in Austria, ed è estremamente plausibile che Odrizola non sarà della partita.