L’Atalanta è pronta a fare un doppio ‘favore’ alla Juve

Accelerata dell’Atalanta per Demiral: con Romero al Tottenham, il turco della Juve approderà a Bergamo in prestito con diritto di riscatto

Per un difensore che rinnova (Chiellini), un altro è pronto a lasciare. Sarebbe in fase molto avanzara, secondo ‘Sky Sport’, la trattativa che potrebbe portare Merih Demiral dalla Juventus all’Atalanta.

Sarà dunque il turco il sacrificato nella difesa bianconera, con Allegri che ha bisogno di liberare posti in rosa per consentire l’avvio della campagna acquisti vera e propria, ancora ferma a quota zero arrivi (se si esclude il rinnovo del capitano).

Romero va al Tottenham e l’Atalanta lo sostituisce con Demiral: trattativa in fase avanzata

Demiral dovrebbe trasferirsi a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 25-30 milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

Un’operazione molto simile a quella che portò un anno fa Romero alla corte di Gasperini. Il difensore argentino, dopo una stagione sensazionale, è pronto a trasferirsi in Inghilterra, al Tottenham di Fabio Paratici, per una cifra vicina ai 50 milioni.

Da quest’ultima cessione, tra l’altro, la Juve dovrebbe ricavare una percentuale la cui entità precisa è ancora da decifrare.

Per la chiusura definitiva delle due operazioni, strettamente collegate tra loro, sarebbe comunque questione di giorni. Forse, addirittura di ore.