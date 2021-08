La dichiarazione dell’ultimo arrivato fa impazzire i tifosi del Milan

Il neo acquisto del Milan Olivier Giroud si è presentato ed ha rilasciato una dichiarazione che interessa molto i tifosi rossoneri

Tempo di presentazioni in casa Milan e l’ultimo arrivato, il numero 9 Olivier Giroud ha rilasciato interessanti dichiarazioni circa la sua nuova avventura. Dal rapporto con Ibra al suo amore per il club rossonero, l’esperto francese ha trattato diversi temi. Ecco le sue parole:

“Da piccolo tifavo per Arsenal e Milan. Ricordo in particolare Papin, Sheva, Van Basten e chiaramente Maldini. E’ un sogno essere qui e aver parlato con Paolo. La concentrazione è fondamentale.Porto qui la mia esperienza… Se non si soffre non ci si può mettere in gioco!”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Giroud e la dichiarazione su Ziyech

Nel corso della conferenza stampa Giroud ha parlato anche del possibile arrivo al Milan di Ziyech, suo ex compagno al Chelsea e da tempo obiettivo rossonero. Nello specifico il campione francese ha dichiarato:

LEGGI ANCHE >>> Milan, il colpo da 35 milioni si può fare: c’è l’ok del club

“Numero 9? Non sono superstizioso, da cristiano non credo nelle maledizioni, dunque non ho alcuna pressione in merito alla maglia numero 9. Ziyech? Ha grandi capacità tecniche ed esperienza. Sarei felice di giocare con lui”.