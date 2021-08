Milan, il colpo da 35 milioni si può fare: c’è l’ok del club

Come raccolto dall’Equipe, il Lille vuole vendere Renato Sanches per fare cassa. La cifra richiesta è di 35 milioni di euro.

Maldini e Massara vogliono costruire un Milan competitivo sia in Italia che in Champions League. Dopo gli addii a parmetro zero di Calhanoglu e Donnarumma, la squadra rossonera è stata tra le protagoniste del mercato in entrata con gli acquisti di Maignan, Giroud, Fodé Ballo-Touré e il riscatto di Tomori dal Chelsea.

Se Leao ed Hauge, cercati entrambi da club stranieri, possono lasciare il Milan con offerte plausibili al loro valore, Kessie ha ribadito la volontà di restare e di continuare ad essere protagonista con la maglia rossonera. Maldini e Massara potrebbero regalare un altro centrocampista a Stefano Pioli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan è tra le candidate per prendere Renato Sanches

Come riportato dall”Equipe’, il Lille ha fissato il prezzo per cedere Renato Sanches: 35 milioni di euro. Sul portoghese bisogna registrare il forte interesse proprio del Milan. Il centrocampista è seguito anche da tanti club stranieri come Arsenal, Liverpool, Bayern Monaco, e Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Milan, saltato lo scambio per l’alternativa a Theo: spunta il retroscena

Renato Sanches avrebbe espresso la preferenza per il club catalano. La sua partenza dal Lille dovrebbe essere quasi certa, nonostante le 59 presenze e i 5 gol siglati nelle sue due stagioni con la squadra francese. Il Milan può provarci, ma dovrà superare molti ostacoli per prendere il giocatore.