Juventus, cessioni Danilo e Demiral: arriva il nuovo difensore

Manca soltanto l’ufficialità per il passaggio di Demiral all’Atalanta. Accordo complessivo da circa 30 milioni di euro, la Juventus ne incasserà subito 5 per il prestito oneroso. Non solo: occhio anche al possibile addio di Danilo

Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il centrale turco vestirà la maglia della Dea e sostituirà Romero pronto a dire sì alla corte del Tottenham. La Juventus incasserà circa 5 milioni di euro per il prestito oneroso e circa 30 milioni di euro complessivi in caso di riscatto da parte dell’Atalanta. Non solo Demiral, i bianconeri potrebbero aprire anche alla cessione di Danilo al Bayern Monaco, questo ciò che rivela “Sky Sport”.

I bianconeri apriranno all’addio del terzino brasiliano solamente di fronte a un’offerta cash da circa 30 milioni di euro. Operazione complicata, ma se dovesse andare in porto, proietterebbe la Juventus alla caccia di un nuovo centrale difensivo adattabile anche nella posizione di terzino destro, ruolo che sarà occupato sia da Cuadrado, sia da De Sciglio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La doppia cessione di Demiral e Danilo apre riapre le porte del mercato della Juventus

Qualora la Juventus dovesse decidere di privarsi sia di Demiral, sia di Danilo, non è escluso che i bianconero possano tentare l’affondo su Milenkovic della Fiorentina o su Romagnoli, anche se Allegri preferirebbe un difensore adattabile anche nel ruolo di terzino destro.

LEGGI ANCHE >>> “Se la Uefa non interviene, lascio il campo”, denuncia dal ritiro

Massima attenzione anche al profilo di Maksimovic, altro profilo interessante e attualmente svincolato. L’ex Torino potrebbe completare il reparto difensivo a costo zero, ma sulle sue tracce resta forte anche l’interesse della Lazio.