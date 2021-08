Il video toglie tutti i dubbi: è un calciatore della Juventus

Kaio Jorge, nuovo acquisto della Juventus, è arrivato stamane a Torino. L’attaccante classe ‘2002, prelevato dal Santos, sosterrà le visite mediche al J Medical.

Si tratta di una “toccata e fuga”, perchè tornerà in Brasile per realizzare le pratiche burocratiche legate al permesso di soggiorno.

Il talento brasiliano aveva il contratto in scadenza a fine anno al Santos, la Juventus darà un indennizzo al Santos per liberare l’attaccante classe ‘2002.

Il club bianconero investirà subito 1,5 milione di euro più un altro 1,5 milione di euro dopo l’eventuale qualificazione in Champions League della squadra di Allegri. Nell’intesa c’è anche 1 milione di bonus mentre Kaio Jorge guadagnerà 1,3 a stagione.

Kaio Jorge a Torino, il video

Kaio Jorge è atterrato all’aeroporto di Caselle, pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura.

Kaio Jorge si è messo in mostra al Mondiale Under 17 del 2018 con sei gol in dieci presenze. L’attaccante brasiliano non è una prima punta classica, ama svariare su tutto il fronte offensivo, è più bravo nel lavoro di raccordo che nell’attacco alla profondità.

A diciannove anni, i numeri al Santos in tutte le competizioni sono ottimi: a referto ci sono 17 gol e 4 assist, tra cui anche 6 in Coppa Libertadores. Nell’edizione del 2020, il Santos è arrivato fino alla finale persa poi contro il Palmeiras.

Si tratta di un talento in prospettiva, un attaccante moderno nell’interpretazione del ruolo con mezzi tecnici importanti nel dribbling, nel tiro anche su calcio da fermo. Non sembra prontissimo per un impatto immediato nel calcio europeo soprattutto per il gap nella fisicità. Le sue qualità vanno formate e coltivate, lavorando sugli ampi margini di miglioramento di una delle migliori espressioni del calcio brasiliano di questi tempi.