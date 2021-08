Milan, un acquisto ‘galactico’: “Per i rossoneri vuole ridursi lo stipendio”

Il Milan è alla ricerca di un trequartista dopo il non rinnovo di Calhanoglu. I rossoneri stanno vagliando alcuni nomi.

Se la Milano nerazzurra è alle prese con un’eventuale cessione di Lukaku, la Milano rossonera è impegnata nel mercato in entrata. Dopo gli addii a paramentro zero di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha solo comprato giocatori come Maignan, Giroud e Fodé Ballo-Touré.

Maldini e Massara sono riusciti anche a riscattare Tomori dal Chelsea. Il Milan è alla ricerca di un trequartista dopo la conferma di Brahim Diaz e il passaggio di Calhanoglu all’Inter. Tra i nomi accostati alla squadra rossonera c’è Isco che è in è uscita dal Real Madrid. Nel team meneghino potrebbe arrivare anche un altro ex Real.

Milan, James vuole ridursi l’ingaggio per lasciare l’Everton

Come quanto raccolto da ‘Tuttosport’, James Rodriguez vuole lasciare l’Everton. Mendes, agente del calciatore, vuole lasciare Liverpool e sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio per agevolare il trasferimento in un altro club. L’Everton lascerebbe andare il giocatore, considerando il suo lauto ingaggio.

James Rodriguez è arrivato all’Everton l’anno scorso per essere allenato di nuovo dal suo tecnico preferito: Carlo Ancelotti. Nel 2019 l’attuale allenatore del Real Madrid cercò di portare il colombiano anche a Napoli, ma poi l’operazione non andò a buon fine. Il calciatore con la squadra inglese ha giocato 26 presenze, segnando 6 gol.