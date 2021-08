Corsa a tre per il nuovo trequartista del Milan: Pioli ha già il suo preferito

Nonostante l’acquisto a titolo definitivo di Diaz, il Milan è pronto a tentare l’assalto su un nuovo trequartista, un centrocampista esperto abile nel cucire il gioco tra metà campo e attacco

Chi sarà il nuovo trequartista del Milan in vista della prossima stagione? Pioli avrebbe già tracciato il nuovo identikit: il sostituto di Calhanoglu dovrà giocare a ridosso delle punte, ma dovrà anche cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Tecnica, fantasia e ultimo passaggio: queste le caratteristiche fondamentali per convincere i rossoneri a dire sì al nuovo profilo sulla trequarti.

Difficile, quasi impossibile raggiungere il sogno Isco: il Real Madrid difficilmente aprirà alla sua cessione, ma i rossoneri osserveranno interessati fino alle prossime settimane. Defilata, ma sempre viva, la pista Ilicic. L’Atalanta lo valuta circa 15 milioni di euro e sarebbe pronta ad aprire concretamente al suo addio. Il diretto interessato potrebbe spingere per salutare la Dea e abbracciare l’inizio di una nuova avventura.

Il nuovo trequartista del Milan: Pioli strizza l’occhio a James Rodriguez

Non solo Isco e Ilicic, il Milan potrebbe valutare l’affondo anche per James Rodriguez. Il fantasista colombiano potrebbe lasciare l’Everton anche con la formula del prestito con diritto senza obbligo di riscatto. Il Milan osserva interessato e Pioli sarebbe entusiasta di abbracciare l’ex Real Madrid e Bayern Monaco.

Più defilata la candidatura di Zaccagni: il Milan avrebbe manifestato solamente un timido interesse per il fantasista del Verona, ma la trattativa non è mai entrata ufficialmente nel vivo. Corsa a tre per il nuovo trequartista: sono attese novità già nei prossimi giorni.