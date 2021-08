La promessa dell’ex Juve che sta infiammando Bergamo

Prime parole di Merih Demiral da giocatore dell’Atalanta, ed arriva la prima promessa che ha già mandato in estasi i tifosi della Dea.

Il calciomercato prosegue, e queste sono letteralmente ore molto calde. In particolare c’è l’Atalanta che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione, insieme alla gentile collaborazione della Juventus. Cosi è stato ufficializzato in queste ore il colpo Merih Demiral, che arriva a Bergamo dopo l’esperienza a Torino. Al tempo stesso anche Romero ha fatto ritorno in casa atalantina, ma soltanto per poche ore. Il difensore argentino, infatti, è sbarcato a Londra ed ufficialmente è diventato un nuovo giocatore del Tottenham.

Un trittico di ufficialità che ha acceso il mercato e che ovviamente dà modo alla squadra di Gasperini di aumentare il livello qualitativo della rosa. Demiral rappresenta un giocatore di sicuro affidamento, ma è soprattutto la personalità che ha sorpreso tutti anche nella sua esperienza bianconera.

Atalanta, arriva la prima promessa di Demiral

E cosi, proprio questo aspetto caratteriale si è subito fatto vedere nello stesso Demiral. Il giocatore turco, infatti, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dell’Atalanta, e certo non sono state banali. Una vera e propria promessa, fatta dall’ormai ex Juve a tutti i tifosi della Dea, che sui social stanno già mostrando grande entusiasmo.

“Sono molto felice di essere all’Atalanta: sono in una grande squadra e per me è una grande opportunità, è molto importante per me essere qui. Quest’anno per me sarà fondamentale per avere una chance. Sono giovane, ma ho tanta esperienza e questo è importante”, le primissime parole alle quali è seguita, appunto, la promessa ai tifosi.

“Il mio obiettivo quest’anno è di vincere almeno un trofeo, perché ho già vinto la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa, ma con questa maglia farebbe più effetto”.