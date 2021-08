Il Chelsea rilancia per Lukaku: sul piatto anche un nome a sorpresa

Il Chelsea non molla per Lukaku: l’offerta si alza a 110 milioni e ai soldi aggiunge il profilo di un esterno per tentare l’Inter.

Il Chelsea vuole regalare Romelu Lukaku a Thomas Tuchel a qualsiasi costo e già in vista della Supercoppa Europea, che si giocherà l’11 agosto alle 21:00. Anche se questo dovesse comportare un’offerta all’Inter da 110 milioni di euro. A questa andrebbe poi ad aggiungersi anche il nome di Davide Zappacosta, facendo leva sul bisogno che il club nerazzurro ha di ricoprire la corsia esterna dopo la partenza di Achraf Hakimi.

Tutte le news sulla SERIE Ae non solo: CLICCA QUI!

Il Chelsea continua a fare pressing: sale a 110 milioni di euro l’offerta per Lukaku.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’Inter non apre a nessuna contropartita a livello tecnico. Il cartellino di Davide Zappacosta non servirà a far decollare la trattativa. Nonostante la mancanza di un nome di qualità sulla corsia esterna nerazzurra, la richiesta resta esclusivamente quella di 120 milioni di euro cash.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, l’annuncio di Gosens sul mercato che sorprende i tifosi

L’ultima parola spetterà in ogni caso alla presidenza del club di Milano, ovvero a Steven Zhang che dopo un forte entusiasmo iniziale ha comunque rallentato la corsa verso la cessione. Complici anche le intenzioni di Marotta, Ausilio e Inzaghi di trattenere Lukaku a Milano. L’obiettivo dell’Inter è quello di risanare i conti della società ma, d’altra parte, si pensa anche a mantenere alta la competitività. La partenza del belga, quindi, ci sarà eventualmente solo quando e se le condizioni proposte saranno realmente favorevoli.