Messi al PSG, il contratto stellare che ha convinto l’argentino

Lionel Messi è ormai vicinissimo al Paris Saint-Germain: contratto triennale da 30/35 milioni di euro a stagione per l’argentino.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, ci sarebbero novità per quanto riguarda la situazione legata al futuro di Lionel Messi. L’ex Barcellona sarebbe infatti ormai vicinissimo al PSG. Sarebbe atteso per la giornata di domenica l’incontro tra il padre della Pulce e la società francese per definire l’eventuale accordo tra le parti. Al-Khelaifi avrebbe fatto infatti un’offerta irrinunciabile al classe 1987.

Leo Messi, costretto a lasciare il Barcellona, si avvicina al PSG.

Il PSG fa una super offerta a Lionel Messi. Una cifra a cui difficilmente si può dire di no: 30/35 milioni di euro all’anno, con un contratto triennale più l’opzione di rinnovo. Secondo L’Equipe, inoltre, il club francese potrebbe proporre un contratto così allettante grazie alla riduzione, dovuta al Covid-19, dei limiti sul fair play finanziario.

Sarebbe perciò partito il conto alla rovescia. Si starebbe completando l’ennesimo ottimo colpo messo a tiro dal PSG in questa sessione estiva di calciomercato. La conferma arriva anche dall’account Twitter di Khalifah Bin Hamad Al Thani, membro della famiglia proprietaria del club: “Le trattative si sono ufficialmente concluse. A breve l’annuncio“. La Tour Eiffel attende trepidamente uno dei giocatori più forte di tutti i tempi: la presentazione dovrebbe esserci già il 10 agosto.