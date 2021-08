L’attaccante campione d’Europa può partire: Milan e Inter ci pensano

Il Torino offre 3,3 milioni di euro a stagione ma Belotti dice ancora di no: Milan e Inter monitorano la sua situazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino avrebbe fatto una nuova offerta importante ad Andrea Belotti per rinnovare il contratto: 3,3 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2026. Cairo vorrebbe tenerlo con sé, Juric vorrebbe che chi sceglie di restare a Torino è solo perché davvero lo vuole, mentre Belotti vorrebbe fare un salto di qualità. Dunque, non c’è ancora nessun accordo tra le parti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Torino offre il rinnovo, ma Belotti respinge ancora la proposta in attesa di Milan e Inter.

Nel lontano 2015 Belotti è arrivato al Torino e dopo sei anni vorrebbe fare un salto di qualità. Approdare quindi in un club che gli permetta di vivere esperienze diverse, maggiori. Sull’attaccante, reduce dall’esperienza di Euro2020, in cui ha conquistato il titolo di campione d’Europa, ci sarebbe anche l’interesse dello Zenit, oltre a quello del Milan di Stefano Pioli che monitora la sua situazione.

LEGGI ANCHE >>> Il Chelsea rilancia per Lukaku: sul piatto anche un nome a sorpresa

Belotti, inoltre, starebbe in queste ultime ore guardando anche in casa Inter dove, in caso di un’eventuale partenza di Lukaku con direzione Chelsea, ci sarebbe bisogno di un nuovo centravanti. Secondo TuttoSport, infatti, il suo cartellino, dal costo minore rispetto a quello di altri, potrebbe intrigare i nerazzurri. Diverse sarebbero in questo momento le strade percorribili, ma il club granata vorrebbe evitare di perdere il suo miglior giocatore.