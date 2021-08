“Vi svelo dove giocherà Messi”: l’annuncio del presidente del Barcellona

Oggi Messi terrà una conferenza stampa dove dirà addio al Barcellona. L’argentino è promesso sposo del PSG di Neymar.

La notizia dell’addio di Messi al Barcellona ha scombussolato tutto il mondo del calcio. Il fuoriclasse e la società catalana non sono riusciti a trovare l’intesa sul nuovo contratto. L’argentino dopo 20 anni lascerà i blaugrana per trasferirsi al PSG del suo amico Neymar.

Oggi a mezzogiorno Messi terrà una conferenza stampa al Camp Nou dove saluterà il Barcellona ed i suoi tifosi. Per il suo trasferimento al PSG manca solo il comunicato ufficiale. Nella serata di ieri è arrivata una sorta di ufficialità dallo stesso presidente dei catalani.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Laporta to my friend @_nxkhh: Messi is going to PSG, he wished to keep hold of the player but that was impossible financially. The video is from today’s meeting between Laporta, Perez and Agnelli pic.twitter.com/Q2Pg5OCpiC

— محمد الكعبي (@Qatari) August 7, 2021