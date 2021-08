Roma, per il bomber dalla Premier manca l’ultimo dettaglio

La Roma è vicinissima ad Abraham. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Chelsea ed ora manca il via libera dell’attaccante inglese

Con Edin Dzeko pronto a partire per Milano direzione Inter, la Roma ha già trovato il suo sostituto. Il club giallorosso ha deciso di puntare sull’attaccante del Chelsea Tammy Abraham, giocatore in uscita dopo l’acquisto di Romelu Lukaku dall’Inter. Un intreccio di mercato che vede i 3 club protagonisti.

Come riporta Sky Sport Chelsea e Roma hanno trovato l’accordo sulla base di un trasferimento che prevede 5 milioni subito e 35/40 dopo. C’è da decidere se la formula è un prestito con obbligo di riscatto o un trasferimento già a titolo definitivo.

Roma, manca l’ultimo passaggio per l’arrivo di Abraham

Manca davvero poco e Mourinho avrà a disposizione il sostituto di Edin Dzeko, un giocatore di prospettiva e di gran talento. Roma e Chelsea hanno l’accordo, ora tocca ad Abraham.

Sul giocatore infatti c’è anche l’Arsenal che, prima di presentare un’offerta, deve cedere Lacazette. Abraham gradirebbe la pista Arsenal mentre il Chelsea preferisce non trovarselo dinanzi in Premier e quindi spinge per la cessione alla società capitolina.