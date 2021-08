In Spagna tutti furiosi contro la Roma: “Assurdo, guardate che hanno fatto”

La Roma ha perso 5-2 l’amichevole di ieri contro il Betis Siviglia. Tra i giallorossi sono stati espulsi ben 3 giocatori e Mourinho.

Dopo un’estate costellata dai trionfi dell‘Italia dall‘Europeo, passando per la finale di Wimbledon raggiunta da Berrettini, alle Olimpiadi, mancano solo due settimane all’inizio della Serie A. Le squadra italiane stanno disputando le ultime amichevoli per farsi trovare pronte all’esordio stagionale.

La Roma ieri sera ha giocato un’amichevole contro il Betis Siviglia dove ha perso 5-2, ma questa partita di certo non sarà ricordata per il risultato. Infatti, i giallorossi hanno concluso la sfida in 8 grazie ai cartellini rossi di Pellegrini, Mancini e Karsdrop. E’ stato espulso anche Mourinho per proteste. L’atteggiamento della Roma non è piaciuto in Spagna.

La Roma di Mourinho criticata dai giornali spagnoli per il suo gioco duro

Come quanto riportato da ‘Marca’, i giocatori del Betis Siviglia hanno avuto la peggio nel match di ieri sera. Sergio Canales ha ricevuto un duro pestone da Zaniolo durante il primo tempo. Il giocatore spagnolo ha dovuto lasciare il campo per l’infortunio. A termine della gara, Canales ha pubblicato sui propri profili social lo stato della sua caviglia.

Immagini che fanno pensare ad una sua assenza per l’esordio in Liga. Dopo appena 15 minuti, Youssouf Sabaly è stato costretto a lasciare il campo per un duro colpo alla coscia dovuto ad un contrasto. Il Betis ha annunciato che si potrebbe trattare di una lesione muscolare. Il quotidiano spagnolo ha dato della ‘pazza’ alla squadra di Mourinho.