Arriva un’altra pessima notizia per Ancelotti: Real, è ufficiale

Dopo gli infortuni di Toni Kroos, Carvajal e Mendy nuova tegola al Real Madrid per Ancelotti che perde il centrocampista Dani Ceballos

La nuova avventura sulla panchina del Real Madrid non è iniziata sotto un buon auspicio per Carlo Ancelotti. I Blancos continuano a restare immobili sul mercato (Alaba ha sostituito Sergio Ramos) e in queste settimane sono arrivati gli infortuni di Carvajal, Mendy e Toni Kroos.

Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia dal centrocampista Toni Ceballos. Il giocatore, appena tornato dopo le Olimpiadi e la medaglia d’argento di Tokyo, ha riportato la lesione completa del legamento peroneo-astragalico anteriore. A riportarlo è il sito ufficiale dei Blancos.

Real Madrid, ennesimo stop per Ancelotti

Ceballos era stato accostato negli ultimi giorni anche al Milan come un opzione per il centrocampo, ma questo stop non è di tempi brevi e di conseguenza l’affare è destinato a saltare definitivamente.

Considerato tra i principali talenti del calcio spagnolo, Ceballos è ancora una volta alle prese con la sfortuna ed il suo rientro nella squadra di Ancelotti non sarà semplice. Dall’altro lato il Milan guarderà altre opzioni per il centrocampo.