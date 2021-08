Champions, una frecciata a Juve, Barça e Real anche nella sigla

Juventus, Real Madrid e Barcellona ‘fuori’ dalla Champions League 2022. O almeno dalla sigla del torneo. Manca anche il Liverpool.

Nuova Champions, sigla nuova. Gli screzi tra la UEFA ed i club ribelli fondatori della Superlega sembrano non finire mai. Dopo le minacce di esclusione dai campionati nazionali ed internazionali, l’allarme per Juventus, Barcellona e Real Madrid sembra essere rientrato. I tre club sono rimasti gli unici a non aver abbandonato il progetto Super League nato (e già finito) qualche mese fa. Andrea Agnelli, Florentino Perez e Laporta hanno a lungo discusso con Ceferin, numero uno della UEFA. La situazione è arrivata addirittura nelle aule dei Tribunali di mezza Europa.

🚨 @UEFA y Ceferin eliminan al Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de su intro de la #UCL. Tampoco aparece el Liverpool: pic.twitter.com/imaFwvzUWI — Madrid Sports (@MadridSports_) August 11, 2021

Champions League, UEFA contro Juve, Real e Barcellona

La Champion League 2021/2022 è già iniziata. Proprio nelle scorse ore, infatti, si è concluso il turno dei preliminari che permetteranno ad alcune squadre di accedere alla fase a gironi.

Chi è già qualificato è la Juventus di Massimiliano Allegri. Il ruolo dei bianconeri all’interno della formazione della Superlega, però, sembra aver portato all’esclusione dalla sigla del torneo europeo per club. Non ci sono anche Real Madrid e Barcellona; out anche il Liverpool di Jurgen Klopp.