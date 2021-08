“Il PSG è costretto a farlo”: dal Qatar la nuova bomba

Un utente qatariota scrive su Twitter: “Mbappé andrà al Real Madrid già questa estate”. Che abbia info privilegiate dalla proprietà del PSG?

Considerata la proprietà del Paris Saint-Germain, proveniente dal Qatar, e il fatto che lì si svolgeranno i prossimi mondiali, è sempre molto interessante andare a vedere quello che si dice nel piccolo Paese del golfo riguardo al calcio internazionale.

A maggior ragione visto che la famiglia reale, capeggiata dall’emiro Al Thani, è molto estesa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

الكل يعلم أن كيكي يرفض رفضاً تاماً التجديد و"انا"أرى أن اللاعب سيخرج هذا الصيف ليكون النجم"الأول"في ريال مدريد

What is known currently is that Kylian is refusing to extend his contract, from my POV I think the player will leave in the summer to be the( #1 ) player at Real Madrid pic.twitter.com/w02APNZ4jg

— محمد الكعبي (@Qatari) August 11, 2021