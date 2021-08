Ancelotti mette i bastoni tra le ruote al Milan di Pioli

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, spegne i sogni di gloria del Milan. Re Carlo ‘blocca’ la partenza di Isco e addirittura lo promuove.

Il Milan di Stefano Pioli è alla caccia di nuovi innesti da inserire in rosa. Il club rossonero è alla caccia di un trequartista, un calciatore che possa agire alle spalle degli attaccanti e creare nuove soluzioni offensive. Dopo aver rinforzato il pacchetto avanzato con l’arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea, Paolo Maldini lavora per il sogno Isco del Real Madrid.

Calciomercato Milan, Ancelotti ‘blocca’ Isco

Un affare complesso, quello che Maldini e la dirigenza rossonera sta provando a chiudere da diverse settimane. In realtà il calciatore del club spagnolo è seguito da anni dal club lombardo di Serie A. L’arrivo del nuovo allenatore Carlo Ancelotti, però, mette i bastoni tra le ruote a Stefano Pioli.

Il motivo? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato, l’ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Isco? Si è presentato ed ha lavorato bene. E’ già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con le annate passate perché non c’ero io in panchina, ma oggi Isco può competere con tutti i compagni per un posto”.