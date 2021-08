Svelato il futuro del grande obiettivo dell’Inter: “Abbiamo le idee chiare”

Il dt della Fiorentina Burdisso blinda Vlahovic dagli assalti dell’Inter e non solo: “Stiamo lavorando per tenerlo e continueremo a farlo”

L’Inter, per sostituire Lukaku appena ufficializzato al Chelsea, non vorrebbe limitarsi a Dzeko, ma investire anche su un’altra punta, preferibilmente giovane.

Il grande sogno, in questo senso, sembra essere rappresentato da Dusan Vlahovic, seguito anche da altre squadre (come l’Atletico Madrid, che avrebbe pronta un’offerta). Il nuovo dt della Fiorentina Nicolas Burdisso ha provato però a stoppare sul nascere le speculazioni circa un possibile trasferimento del centravanti serbo.

Burdisso avvisa l’Inter: “Lavoriamo per tenere Vlahovic”

Lo ha fatto parlando ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, pochi minuti prima della partita di Coppa Italia fra i viola e il Cosenza.

“La Fiorentina è una squadra blasonata, conosciuta in tutto il mondo. Stiamo lavorando per tenere Vlahovic e continueremo a farlo. La rosa è competitiva in tutti i reparti, possono arrivare offerte ma noi abbiamo le idee chiare su cosa fare”.

Burdisso ha anche rilasciato un commento sul connazionale Nico Gonzalez: “La Fiorentina ha convinto Gonzalez perché in Argentina c’è grande cultura, io ho fatto da passaparola”.

Chiusura sulla sua decisione di venire a lavorare a Firenze: “Per me questa è una grande possibilità, l’ho fortemente voluta dopo la mia prima esperienza in Argentina. Il progetto tecnico sta andando bene, abbiamo scelto un allenatore con idee chiare: Italiano ha portato tanto entusiasmo. Stiamo cercando di creare una squadra competitiva ma proveremo anche a divertirci”.