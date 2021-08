L’intreccio di mercato che può portare Ronaldo e Pogba allo stesso club

Cristiano Ronaldo e Paul Pogba insieme alla Juventus? No. L’ultima idea di Sky Sport UK spezza il cuore dei tifosi bianconeri.

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta più incerto che mai. Nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina spinga il portoghese sempre più al centro del progetto Juventus, CR7 non ha ancora rinnovato il proprio sodalizio con il club bianconero. Il contratto in scadenza a giugno 2022 fa tremare i tifosi: l’intesa non è ancora stata trovata. Non è stato trovato ancora nemmeno il centrocampista tanto richiesto dal nuovo allenatore. Non solo Locatelli, anche Paul Pogba del Manchester United è sulla lista dei desideri.

Calciomercato Juventus, Pogba e Ronaldo insieme?

A tal proposito, ai microfoni di ‘The Transfer Show’ su ‘Sky Sport UK’ è intervenuto Kaveh Solhekol. Ecco le sude dichiarazioni riportate da ‘Calciomercato.it’: “La politica del Paris Saint-Germain è chiara a tutti. Vogliono ingaggiare i migliori giocatori al mondo disponibili a parametro zero con stipendi enormi”.

Poi prosegue: “Secondo me preleveranno Ronaldo dalla Juventus e Pogba dal Manchester United, entrambi a parametro zero il prossimo anno. Perché non portare avanti questa politica e continuare a compiere queste mosse?”.