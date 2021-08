Milan scatenato sul mercato: in chiusura un doppio colpo

Il mercato del Milan è sempre vivo. I rossoneri sono vicini all’acquisto di due nuovi giocatori che rinforzerebbero il team di Pioli.

Il Milan ha battuto ieri sera in amichevole il Panathinaikos. I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alla doppietta di Giroud. All’inizio del campionato manca solo una settimana e Maldini Massara sono impegnati a consegnare a Stefano Pioli una squadra competitiva sia in Serie A che in Champions League.

I dirigenti rossoneri stanno vagliando molti nomi. Il team meneghino sta cercando soprattutto un trequartista. Tra i giocatori seguiti c’è quello di Yacini Adli del Bordeaux. Sullo stato delle trattativa è interventuo in conferenza stampa il presidente del club francese Gerard Lopez:

Il Milan è vicino a chiudere per Adli e Florenzi

“Se Adli può andare al Milan? Mancora ancora alcuni dettagli su cui bisogna trovare un punto d’incontro. Non è chiusa del tutto, ma è evidente che si vuole trovare un’intesa definitiva”. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il Bordeaux per il giocatore chiede 10 milioni di euro, ma Maldini e Massara sperano di ottenere un piccolo sconto. Domani ci saranno nuovi contatti tra le società.

Secondo il quotidiano, il Milan sarebbe vicino anche a Florenzi. Il giocatore vuole la squadra rossonera e l’ha già comunicato alla Roma. I giallorossi vogliono cedere il neo campione d’Europa a titolo definitivo, ma il Milan sta lavorando per un prestito. L’intesa si può trovare con un prestito che diventa obbligo a determinate condizioni.