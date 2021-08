L’Atletico Madrid, con il direttore sportivo Berta, ha sempre gli occhi puntati sul mercato italiano.

Stavolta l’obiettivo è Dusan Vlahovic, un’idea che sembrava sfumata e, invece, ha ripreso quota. Vlahovic sembrava ad un passo dal rinnovo del contratto, con la clausola rescissoria fissata ad 80 milioni di euro e un premio alla firma per l’attaccante serbo.

L’Atletico Madrid, infatti, aveva virato su Cunha dell’Hertha Berlino. Il rinnovo di Vlahovic poi si è complicato in virtù di alcune richieste dei suoi agenti.

Secondo quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe già l’accordo. L’Atletico Madrid ha rilanciato ad 80 milioni di euro dopo i primi due affondi che non sono andati a buon fine, ora s’attende solo l’ok del presidente Commisso che è atteso oggi in Italia.

Vlahovic verso l’Atletico Madrid, la Fiorentina cerca le alternative

Vlahovic è un gioiello, nella scorsa stagione a soli ventuno anni ha realizzato 21 gol e 2 assist. Rendimento a cui è pronto a dar seguito, come dimostra la doppietta in Coppa Italia contro il Benevento.

La cessione di Vlahovic per la Fiorentina è una ferita sotto il profilo sportivo ma le richieste dei suoi agenti stanno complicando il rinnovo del suo contratto dalla scadenza del 2023 al 2026. La Fiorentina aveva ottenuto l’accordo sull’ingaggio: 3,5 netti più 500 mila euro di bonus facilmente raggiungibili.

L’intesa s’era allargata anche al prezzo della clausola rescissoria (80 milioni) e al premio alla firma di 2,5 milioni di euro. I dialoghi sono saltati quando gli agenti di Vlahovic hanno chiesto il mandato esclusivo per la sua cessione e una corposa percentuale sugli introiti che otterrebbe la Fiorentina.

L’Atletico Madrid è sullo sfondo, pronto all’assalto ma, se la trattativa con i colchoneros dovesse andare a buon fine, è necessario che gli agenti di Vlahovic abbassino le pretese sulle commissioni.

La Fiorentina intanto si cautela muovendosi comunque per un rinforzo in attacco: piacciono Scamacca del Sassuolo e Kean dell’Everton. Su Vlahovic c’è anche il Tottenham se dovesse partire Kane ma l’Atletico Madrid è in vantaggio.