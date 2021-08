Il nuovo attaccante della Fiorentina può arrivare dalla Premier

La Fiorentina starebbe già pensando al possibile sostituto di Dusan Vlahovic: potrebbe arrivare dalla Premier.

Dusan Vlahovic è ormai ogni minuto che passa dalla Serie A. L’Atletico Madrid lo segue da diverso tempo e starebbe facendo un forte pressing sulla Fiorentina per concretizzare la sua cessione. Simeone lo vuole alla sua corte e l’attaccante, classe 2000, potrebbe in questo modo fare il tanto atteso salto di qualità che lo consacrerebbe. Il club viola, però, dal canto suo, sta iniziando a guardarsi intorno. Dalla Premier League spunta il nome del possibile sostituto: Moise Kean. L’attaccante potrebbe così tornare in Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Spunta il nome del sostituto dalla Premier: la Fiorentina punta a Moise Kean.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe messo già nel proprio mirino un obiettivo di mercato che vada a sostituire Vlahovic, dato in partenza. Spunta perciò il nome di Moise Kean, in uscita dall’Everton. Pradè punterebbe sul giovane attaccante, reduce tra l’altro dall’ultima stagione disputata tra le fila del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Estrazioni Superenalotto, Lotto e Simbolotto di oggi, martedì 17 agosto 2021

L’attaccante di nazionalità italiana, nato sempre nel 2000, potrebbe essere una valida alternativa al serbo. Resta dunque da capire se la partenza verso le fila dell’Atletico Madrid si concretizzerà. La Fiorentina vuole premunirsi di giocatori dalle ottime qualità e di età giovane, su cui puntare anche a lungo termine. Per il momento, questa, resta solo un’idea.