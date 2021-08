Juventus, ora è davvero fatta: arriva l’annuncio che attendeva Allegri

Locatelli è ad un passo dalla Juventus. Il centrocampista del Sassuolo pronto a trasferirsi: trovata l’intesa tra i bianconeri ed i neroverdi.

La Juventus di Andrea Agnelli chiude per l’arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo. Il campione d’Europa con la Nazionale italiana di Roberto Mancini è ad un passo dall’approdo in bianconero. Dopo una trattativa durata mesi, arriva oggi l’accordo tra i due club per la chiusura definitiva dell’affare. L’arrivo di Locatelli alla Juventus, adesso, va solamente formalizzato il prima possibile in vista dell’inizio del campionato di Serie A.

Calciomercato Juventus, arriva Locatelli

Come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio portale, c’è l’accordo sulla formula dell’affare. Il Sassuolo voleva un prestito annuale con obbligo di riscatto, mentre la Juventus ne proponeva un biennale con diritto.

L’incontro di oggi, invece, ha fatto accordare le due società sulla base di un prestito biennale con riscatto obbligatorio al secondo anno, che può scattare già alla prima stagione in caso di qualificazione in Champions League. Il giocatore andrà alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto incondizionato a 35 milioni tra parte fissa e bonus. Già nel pomeriggio verranno stilati i contratti tra i club. Mancano solo le visite mediche e l’ufficialità per l’arrivo in bianconero.