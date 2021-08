La brutta notizia che Cristiano Ronaldo temeva è diventata ufficiale

Carlo Ancelotti manda un chiaro messaggio sui social, mettendo a tacere le indiscrezioni sul ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

Non vuole grane Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano intende vivere nel migliore dei modi la sua nuova esperienza alla guida del Real Madrid e attraverso i propri canali social risponde alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, in merito ai contatti tra lui e Cristiano Ronaldo, col quale ha un rapporto molto stretto, per riportare in Liga l’attaccante portoghese, il quale avrebbe voglia di lasciare la Juventus.

La frase di Ancelotti che nega a Ronaldo il ritorno al Real Madrid

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

“Cristiano è una leggenda del Real Madrid e gode di tutto il mio affetto e rispetto. Non ho mai avuto intenzione di tesserarlo. Guardiamo in avanti”, scrive per tale ragione su Twitter l’allenatore italiano. La frase finale pare essere quella più suggellante: basta vivere di quanto accaduto nel rigoglioso passato del Real Madrid, è tempo di pensare al domani. Con forze nuove, evidentemente.

Ciò porta immediatamente a pensare a Mbappé e Haaland. I due sono gli obiettivi fissi di Florentino Perez, il quale in questo momento più facilmente potrebbe arrivare al francese. Mbappé vuole lasciare il PSG e sta spingendo per farsi liberare, mentre il Real per lui è pronto a investire 150 milioni di euro. Nella peggiore delle ipotesi, si attenderà il prossimo anno a parametro zero. Per Cristiano una porta che si chiude, mentre il suo entourage è a lavoro per capire quale si potrebbe aprire.