L’attaccante dei record il colpo a sorpresa del Milan

Il Milan, alla ricerca di un terzo attaccante giovane, ha messo nel mirino Pellegri. Contatti avviati con il Monaco, che apre alla cessione.

Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan. I rossoneri, sfumato Kaio Jorge finito alla Juventus, sono alla ricerca di una terza punta giovane da far crescere sotto le ali protettive dei totem Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud e nelle ultime ore hanno messo nel mirino Pietro Pellegri del Monaco. A riportarlo è stato il giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca di Marzio.

Il Milan punta Pellegri: contatti in corso con il Monaco

I contatti sono stati avviati e non è escluso che l’affare possa concludersi in tempi brevi. Il club francese, che lo aveva acquistato nel gennaio 2018 dal Genoa pagandolo circa 20 milioni, si è infatti detto disponibile a trattare la cessione del calciatore la cui esperienza in Ligue 1, finora, non è andata come ci si attendeva. Solo 2 gol ed un assist in 23 presenze ufficiali, anche a causa dei tanti infortuni subiti (soprattutto pubalgia) che lo hanno costretto a saltare numerose partite.

Il Milan, in ogni caso, lo ritiene un profilo interessante sul quale vale la pena investire. Resta da trovare la formula del trasferimento ma è probabile che si riesca a trovare l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto od obbligo di riscatto. Il contratto del giocatore, che ha esordito con la maglia del Genoa a 15 anni (un record che tuttora detiene), scadrà nel 2022 ed ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore: il Milan vuole Pellegri.