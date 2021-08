“Rinuncia a un mese di stipendio”: Milan, affare fatto

Si è sbloccata la trattativa per il passaggio di Florenzi dalla Roma al Milan: decisiva la rinuncia del calciatore a un mese di stipendio

Si è finalmente sbloccata una trattativa che durava ormai da diverso tempo: Roma e Milan hanno infatti trovato l’accordo per il passaggio di Alessandro Florenzi in rossonero, come confermano tutti i principali siti sportivi.

Florenzi si trasferirà al Diavolo in prestito oneroso (che costerà circa un milione), più un diritto di riscatto tra i 4 e i 5 milioni.

Florenzi ha rinunciato a un mese di stipendio pur di andare al Milan

A favorire la buona riuscita dell’operazione, incagliata da alcuni giorni, sarebbe stata una mossa dello stesso esterno giallorosso.

Come riportato dal giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Roberto Maida, Florenzi avrebbe rinunciato infatti a un mese di stipendio dovuto dalla Roma, che ammonta a circa 500mila euro lordi, pur di arrivare alla chiusura. Si tratta grosso modo della cifra che ancora ballava nelle trattative tra i due club.

Secondo lo stesso Maida, esperto di questioni calcistiche della Capitale, un altro affare sarebbe in procinto di sbloccarsi: quello per il passaggio dell’esterno Pedro dalla Roma alla Lazio. Un cambio di casacca che non capita di vedere proprio tutti i giorni.